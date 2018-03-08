После марша за права женщин в Ужгороде задержаны 6 человек

Две потерпевшие участницы марша написали заявления в полицию.

После марша за права женщин в Ужгороде полиция задержала шесть человек, передает 112 Украина.

"В городской отдел полиции доставлены шесть человек с места происшествия для установления обстоятельств, из них - четверо девушек. Имеем заявления от двух потерпевших женщин, им были нанесены телесные повреждения", - сказал спикер Нацполиции в Закарпатской области Владимир Павлюх.

В действиях лиц предусматриваются признаки нарушения согласно ст. 296 ч. 2 УК ("Групповое хулиганство").

Напомним, в Ужгороде участницы акции развернули плакаты возле областного кукольного театра. На месте мероприятия собрались несколько десятков журналистов и горожан. Неожиданно к активисткам подбежали неизвестные девушки, облили их краской и начали убегать. Пострадавших участников акции забрала скорая для оказания помощи.