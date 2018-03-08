Участниц акции за права женщин в Ужгороде облили красной краской

В прошлом году на такой акций также произошло нападение.

В центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участниц акции по защите прав женщин. Девушек с плакатами облили красной краской, передает Укринформ.

"К активисткам подбежали неизвестные девушки, облили их краской и начали убегать. Патрульные догнали и задержали трех нападающих, которых доставили в отдел полиции. Еще одного человека задержали для дачи объяснений по делу. Сейчас полиция определяется с квалификацией инцидента", - говорится в сообщении.

Акция была анонсирована. Участницы развернули плакаты возле областного кукольного театра.

На месте проведения мероприятия дежурила полиция. Поскольку в прошлом году такую же акцию сорвали представители местной националистической организации.

Пострадавших участниц акции забрала скорая для оказания помощи.

Напомним, ранее суд арестовал подозреваемых в нападении на офис венгров в Ужгороде.