Националисты пообещали блокировать роSSийские диппредставительства в день выборов фюрера РФ
Желающим проголосовать собираются устроить "коридор позора".
Представители ВО "Свобода", "Правого сектора" и Нацкорпуса пообещали блокировать роSSийские дипломатические учреждения на территории Украины в день проведения выборов президента РФ - 18 марта.
Об этом говорится в сообщении, которое 8 марта распространила пресс-служба ВО "Свобода", передает 112.Украина.
Блокировку планируют начать у всех дипучреждений РФ в Украине с 8 утра - начала работы избирательных участков, которая продлится до их закрытия (завершения голосования).
"В дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ, которые временно находятся в Украине, - принять участие в этом фарсе. Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и "коридор позора", - говорится в заявлении.
Напомним, против проведения выборов президента в аннексированном Крыму выступили Президент Порошенко и Верховная Рада. Между тем в Крыму уже начали бросать в почтовые ящики приглашения на выборы.
Действующий президент РФ Владимир Путин планирует проголосовать в аннексированном Крыму, для этого незаконно посетив полуостров.
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