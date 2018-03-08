Националисты пообещали блокировать роSSийские диппредставительства в день выборов фюрера РФ

Желающим проголосовать собираются устроить "коридор позора".

Представители ВО "Свобода", "Правого сектора" и Нацкорпуса пообещали блокировать роSSийские дипломатические учреждения на территории Украины в день проведения выборов президента РФ - 18 марта.

Об этом говорится в сообщении, которое 8 марта распространила пресс-служба ВО "Свобода", передает 112.Украина.

Блокировку планируют начать у всех дипучреждений РФ в Украине с 8 утра - начала работы избирательных участков, которая продлится до их закрытия (завершения голосования).

"В дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине - в Киеве , Харькове, Одессе и Львове - с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ , которые временно находятся в Украине, - принять участие в этом фарсе. Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и "коридор позора", - говорится в заявлении.

Напомним, против проведения выборов президента в аннексированном Крыму выступили Президент Порошенко и Верховная Рада. Между тем в Крыму уже начали бросать в почтовые ящики приглашения на выборы.