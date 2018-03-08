В центре Киева состоялся марш за права женщин

Киевлянки отметили Международный женский день правозащитной акцией.

В четверг, 8 марта, в центре Киева состоялся марш за права женщин Oh My March!, посвященный Международному женскому дню. Участники акции собрались на Майдане Независимости, после чего немного прошлись по Крещатику и улице Богдана Хмельницкого.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

После завершения марша его участницы присоединились к акции "Хватит терпеть" на Михайловской площади, направленной против физического и сексуального насилия, гендерного неравенства. Ее маршрут был проложен теми же центральными улицами и завершился у Киевской горадминистрации.

"Нам говорят, что мы должны контролировать себя, чтобы кто-то не причинил нам вреда, физического и морального. "Сама виновата", - говорят той, что пережила домашнее насилие от ближайших мужчин. Нам говорят одеваться красиво, чтобы мужчинам на работе или на улице "было приятно". Нам недоплачивают на работе, ведь мужчина - основной кормилец семьи, между тем количество разводов растет, как и количество матерей-одиночек. Годы замалчивания в прошлом", - заявили организаторы накануне.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

В отличие от прошлого года акции прошли мирно и без особых происшествий. Тогда на 8 марта на участников феминистического марша напали несколько радикалов с кефиром и зеленкой. Тем не менее, во время сегодняшнего марша полиции тоже пришлось в какой-то момент вмешаться, чтобы не допустить столкновений.

Представители правых организаций организовали на Михайловской площади "антимитинг" против феминизма и за традиционные ценности.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

После завершения марша у КГГА на его участниц было совершено нападение. Одна из организаторов Марша Олена Шевченко рассказала Громадскому, что в результате нападения пострадали пять женщин. Двоих облили зеленкой.


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