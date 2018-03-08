Экс-послы США назвали критически важные реформы для Украины

"Структура антикоррупционных органов незавершенная, а их работе препятствуют".

"Американская Сеть Друзей Украины" (Friends of Ukraine Network), куда входят экс-послы и эксперты США , озвучили критически важные реформы, которые необходимо осуществить в Украине.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление инициативы Friends of Ukraine Network, опубликованное на сайте негосударственного "Фонда Украина-США".

Заявление подписали бывшие послы США в Украине Уильям Миллер, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и эксперты различных организаций.

"Мы (Friends of Ukraine Network - Ред.) аплодируем Украине за то, что она совершила больше реформ во многих отраслях за последние четыре года, чем за предыдущие два десятилетия, но ей нужно проявить более крепкое лидерство, больше усилий и преданности в борьбе с всеобъемлющей давно существующей коррупцией в государственной и частной сфере ", - говорится в заявлении.

Экс-послы и эксперты США отметили, что несмотря на создание новых антикоррупционных органов, в том числе НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАЗК, их структура остается незавершенной, работе существующих органов оказывают препятствие, антикоррупционные активисты подвергаются несправедливости и преследованиям.

В своем заявлении "Американская Сеть Друзей Украины" призвала Верховную Раду и правительство Украины к немедленным и срочным действиям в создании независимого специализированного антикоррупционного суда в полном соответствии с рекомендациями Венецианской Комиссии и условий программы МВФ .

Также в заявлении призвали поддерживать, а не подрывать работу НАБУ и САП, реформировать НАЗК и обновить его руководство, чтобы обеспечить полный и эффективный контроль за проверкой состояния украинских чиновников.

Положение антикоррупционного закона, требующее от физических лиц и организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, подавать ежегодные декларации об имуществе экс-послы и эксперты предложили отменить.

Кроме того, эксперты призывают отменить или ограничить неприкосновенность депутатов таким образом, чтобы сделать возможным законное уголовное преследование преступлений, особенно по коррупционным делам.

"Американская Сеть Друзей Украины" - это беспартийная, неформальная коалиция бывших послов, международных специалистов по безопасности и других специалистов, которые имели дело с ключевыми аспектами отношений Украины с США и международным сообществом.