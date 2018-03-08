Порноактриса подала в суд на Дональда Трампа

Порноактриса Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) подала иск к президенту США Дональду Трампу и его юристам с целью аннулировать соглашение о неразглашении, заключенное в 2016 году.

В иске сказано, что Клиффорд и Трамп в 2006-2007 годы состояли в интимных отношениях. Осенью 2016 года после публикации пленки с оскорбительными высказываниями Трампа о женщинах Клиффорд решила, как и несколько других женщин, рассказать СМИ о своих отношениях с кандидатом в президенты. Адвокат Трампа Майкл Коэн связался с ней и предложил заключить соглашение о неразглашении, заплатив 130 тысяч долларов за молчание.

По утверждению Клиффорд, в итоге она и Коэн подписали соглашение, но Трамп этого не сделал — по мнению истицы, чтобы при необходимости заявить, что ему о соглашении неизвестно.

Клиффорд считает, что без подписи Трампа соглашение не имеет силы. В иске также сказано, что после того, как информация о соглашении попала в СМИ , Коэн запугивал ее и пытался заставить ее молчать.