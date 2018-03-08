Мосийчук: Участник покушения на меня скрывается в оккупированном Крыму

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в аннексированном Крыму и Украина в ближайшее время попросит РФ о его экстрадиции.

Об этом он сообщил в эфире «Вечернего прайма» на телеканале « 112 Украина «.

«Один из граждан, который организовывал против меня теракт, находится сейчас на территории оккупированного Крыма. Я надеюсь, что подозрения будут объявлены в ближайшие дни и после этого мы будем требовать от оккупационной власти выдать нам террориста», – отметил он.