Мосийчук: Участник покушения на меня скрывается в оккупированном Крыму

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Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в аннексированном Крыму и Украина в ближайшее время попросит РФ о его экстрадиции.

Об этом он сообщил в эфире «Вечернего прайма» на телеканале «112 Украина«.

«Один из граждан, который организовывал против меня теракт, находится сейчас на территории оккупированного Крыма. Я надеюсь, что подозрения будут объявлены в ближайшие дни и после этого мы будем требовать от оккупационной власти выдать нам террориста», – отметил он.


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