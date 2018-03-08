?Автономии венгров в Закарпатье не будет, - Гопко

Венгрия подыгрывает гибридной агрессии РоSSии.

Киев не согласится на создание автономии венгров в Украине.

Об этом в комментарии LB.ua сказала председатель Комитета по международным делам Верховной Рады Украины Ганна Гопко, комментируя заявление посла Венгрии в Украине.

«Несмотря на неоднократные и четкие объяснения депутатами ВР и мной лично послу Венгрии в Украине - никакой автономии венгров в Закарпатье не будет», - сказала Гопко.

По ее словам, Венгрия должна уважать Конституцию Украины и ее территориальную целостность и суверенитет.

Кроме того, Венгрии надо перестать искать поводы в угоду Москве блокировать европейские и евроатлантические устремления Украины. «Дорогие соседи-венгры: неужели Вы забыли советские танки на улицах Будапеште в 1956 году? Сегодня кремлевская гибридная агрессия угрожает не только Украине, но также и Центрально-Восточной Европе, всему континенту. Такие заявления (об автономии - ред.) сознательно или несознательно играют на руку кремлевскому агрессору», - сказала депутат.

Такую же позицию подтвердили и в МИД Украины. "Не понимает, к сожалению, господин посол четких, неоднократных и очень официальных объяснений, что никакой автономии в Закарпатье не может быть по определению. Как и без ответа остаются наши конструктивные предложения относительно языка образования. Параллельная реальность ...", - написал заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в Facebook.