Автономии венгров в Закарпатье не будет, - Гопко
Венгрия подыгрывает гибридной агрессии РоSSии.
Киев не согласится на создание автономии венгров в Украине.
Об этом в комментарии LB.ua сказала председатель Комитета по международным делам Верховной Рады Украины Ганна Гопко, комментируя заявление посла Венгрии в Украине.
«Несмотря на неоднократные и четкие объяснения депутатами ВР и мной лично послу Венгрии в Украине - никакой автономии венгров в Закарпатье не будет», - сказала Гопко.
По ее словам, Венгрия должна уважать Конституцию Украины и ее территориальную целостность и суверенитет.
Кроме того, Венгрии надо перестать искать поводы в угоду Москве блокировать европейские и евроатлантические устремления Украины. «Дорогие соседи-венгры: неужели Вы забыли советские танки на улицах Будапеште в 1956 году? Сегодня кремлевская гибридная агрессия угрожает не только Украине, но также и Центрально-Восточной Европе, всему континенту. Такие заявления (об автономии - ред.) сознательно или несознательно играют на руку кремлевскому агрессору», - сказала депутат.
Такую же позицию подтвердили и в МИД Украины. "Не понимает, к сожалению, господин посол четких, неоднократных и очень официальных объяснений, что никакой автономии в Закарпатье не может быть по определению. Как и без ответа остаются наши конструктивные предложения относительно языка образования. Параллельная реальность ...", - написал заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в Facebook.
Как известно, посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил в интервью, что в автономии национальных меньшинств – венгров в Украине, нет ничего плохого. "Наши политики говорят о том, что ничего плохого в автономии нет, что это приемлемая модель в Евросоюзе», - сказал Кешкень.
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