Фильм "Киборги" покажут депутатам Европарламента
МИД планирует показать фильм в большинстве европейских столиц.
В Брюсселе покажут фильм режиссера Ахтема Сейтаблаева "Киборги". Об этом сообщает “Укринформ”.Показ пройдет под патронатом украинского МИД 19 марта.
Ожидается, что на показе будут депутаты Европарламента, в частности, глава делегации в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.
Фильм "Киборги" Министерство информполитики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией планирует показать в большинстве европейских столиц.
Напомним, фильм Ахтема Сейтаблаева "Киборги", который вышел в прокат 6 декабря, за первый уик-энд собрал 8 186 701 грн.
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Политика
08.03.2018 07:25