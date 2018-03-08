Фильм "Киборги" покажут депутатам Европарламента

МИД планирует показать фильм в большинстве европейских столиц.

Фильм "Киборги" покажут депутатам Европарламента
Фото со съемок фильма "Киборги"
Фото: kinoasfisha.ua

В Брюсселе покажут фильм режиссера Ахтема Сейтаблаева "Киборги". Об этом сообщает “Укринформ”.Показ пройдет под патронатом украинского МИД 19 марта.

Ожидается, что на показе будут депутаты Европарламента, в частности, глава делегации в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.

Фильм "Киборги" Министерство информполитики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией планирует показать в большинстве европейских столиц.

Напомним, фильм Ахтема Сейтаблаева "Киборги", который вышел в прокат 6 декабря, за первый уик-энд собрал 8 186 701 грн.


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