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Фильм "Киборги" покажут депутатам Европарламента МИД планирует показать фильм в большинстве европейских столиц. Фото со съемок фильма "Киборги" Фото: kinoasfisha.ua В Брюсселе покажут фильм режиссера Ахтема Сейтаблаева "Киборги". Об этом сообщает “Укринформ”.Показ пройдет под патронатом украинского МИД 19 марта. Ожидается, что на показе будут депутаты Европарламента, в частности, глава делегации в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати. Фильм "Киборги" Министерство информполитики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией планирует показать в большинстве европейских столиц. Напомним, фильм Ахтема Сейтаблаева "Киборги", который вышел в прокат 6 декабря, за первый уик-энд собрал 8 186 701 грн.

LB.ua

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