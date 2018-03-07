Начальнику отдела прокуратуры Крыма подарили 1 млн гривен

Подарки дороже 8,8 тыс гривен надо декларировать.

Начальнику отдела процессуального руководства по уголовным производствах следователей прокуратуры Автономной Республики Крым Игорю Поночовному сделали подарок в денежной форме в размере 1 066 779 гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В сообщении отмечается, что подарок чиновник получил от гражданки Украины Лидии Поночовной.

Как сообщалось, в преддверии 8 марта НАПК напомнило, что подарки дороже 8,8 тыс гривен надо задекларировать.