Начальнику отдела прокуратуры Крыма подарили 1 млн гривен
Подарки дороже 8,8 тыс гривен надо декларировать.
Начальнику отдела процессуального руководства по уголовным производствах следователей прокуратуры Автономной Республики Крым Игорю Поночовному сделали подарок в денежной форме в размере 1 066 779 гривен.
Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
В сообщении отмечается, что подарок чиновник получил от гражданки Украины Лидии Поночовной.
Как сообщалось, в преддверии 8 марта НАПК напомнило, что подарки дороже 8,8 тыс гривен надо задекларировать.
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