Собчак попала в базу "Миротворца"

Из всех кандидатов на пост президента РФ только один не находится в базе сайта.

Собчак попала в базу "Миротворца"

Кандидат в президенты РоSSии на предстоящих выборах Ксения Собчак попала в базу сайта "Миротворец".

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники самого сайта.

Как сообщается на сайте "Миротворец", причиной стало "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный россией Крым", а также манипулирование информацией "с целью получения политических дивидентов".

Кроме этого, на ресурсе "Миротворца" отметили, что теперь среди всех кандидатов на пост президента РФ только один - Григорий Явлинский - не находится в базе сайта.

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба уже начала проверку информации о том, что гражданка РФ Ксения Собчак ранее незаконно посещала Крым. Сейчас Собчак могут запретить въезд в Украину за прошлые поездки в оккупированный Крым.

Напомним, 6 марта Собчак заявила, что обратилась в украинское посольство с письмом для получения разрешения на предвыборную поездку в Крым.

Министр иностранных дел Павел Климкин счел признаком шизофрении запрос Собчак о посещении Крыма. Он предложил кандидату в президенты РФ пообщаться с крымскими татарами в Киеве.


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