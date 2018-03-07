РоSSийского разведчика-перебежчика отравили нервно-паралитическим веществом
Полицейский, который одним из первых оказался на месте происшествия, находится в больнице в критическом состоянии.
Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были с большой степенью вероятности отравлены с использованием вещества нервно-паралитического действия. Об этом вечером в среду, 7 марта, сообщил глава антитеррористического подразделения британской полиции Марк Роули, не предоставив подробной информации об использованном веществе, передает DW.
По его словам, дело расследуется по статье о покушении на убийство, поскольку 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь стали жертвами "целенаправленного нападения". Полицейский, который два дня назад одним из первых оказался на месте происшествия, также находится в больнице в критическом состоянии.
Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были 4 марта обнаружены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. В 2006 году Скрипаль был осужден в РоSSии за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании. Случай Скрипаля напомнил о резонансном отравлении в 2006 году радиоактивным полонием-210 бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По результатам открытого расследования убийства Литвиненко в Лондоне судья пришел к выводу, что тот был отравлен "по указанию ФСБ".
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