РоSSийского разведчика-перебежчика отравили нервно-паралитическим веществом

Полицейский, который одним из первых оказался на месте происшествия, находится в больнице в критическом состоянии.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были с большой степенью вероятности отравлены с использованием вещества нервно-паралитического действия. Об этом вечером в среду, 7 марта, сообщил глава антитеррористического подразделения британской полиции Марк Роули, не предоставив подробной информации об использованном веществе, передает DW.

По его словам, дело расследуется по статье о покушении на убийство, поскольку 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь стали жертвами "целенаправленного нападения". Полицейский, который два дня назад одним из первых оказался на месте происшествия, также находится в больнице в критическом состоянии.