Порошенко: цены на электроэнергию для населения не должны повышаться

"Украинские люди не должны платить за эти прихоти".

Президент Петр Порошенко считает, что цены на электроэнергию для населения не должны быть повышены.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти, и цены для населения не должны быть повышены… Я сомневаюсь, что в апреле - по крайне мере мне об этом ничего неизвестно – эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф, - ред.) будет введена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента", - сказал президент, отвечая на вопрос, о возможном повышении тарифов на электроэнергию с 1 апреля.

Он также отметил, что сегодня в Украине не создан рынок электроэнергии.

"Да, надо вводить европейские нормы. Да, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации, под которым стоят подписи тех, кто имеет непосредственно отношение к Соглашению об ассоциации. Это обязательства парламента и правительства, не президента", - добавил Порошенко.

RAB-регулирование - это широко применяемая в европейских странах система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электросетей, тогда как на сегодня тарифы для компаний электроэнергетического сектора рассчитываются по принципу "затраты плюс".

Напомним, в феврале глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заверил, что при переходе на RAB-регулирование тарифы на электроэнергию в Украине останутся самыми низкими в Европе.