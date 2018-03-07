Порошенко: цены на электроэнергию для населения не должны повышаться

"Украинские люди не должны платить за эти прихоти".

Порошенко: цены на электроэнергию для населения не должны повышаться
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко считает, что цены на электроэнергию для населения не должны быть повышены.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти, и цены для населения не должны быть повышены… Я сомневаюсь, что в апреле - по крайне мере мне об этом ничего неизвестно – эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф, - ред.) будет введена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента", - сказал президент, отвечая на вопрос, о возможном повышении тарифов на электроэнергию с 1 апреля.

Он также отметил, что сегодня в Украине не создан рынок электроэнергии.

"Да, надо вводить европейские нормы. Да, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации, под которым стоят подписи тех, кто имеет непосредственно отношение к Соглашению об ассоциации. Это обязательства парламента и правительства, не президента", - добавил Порошенко.

RAB-регулирование - это широко применяемая в европейских странах система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электросетей, тогда как на сегодня тарифы для компаний электроэнергетического сектора рассчитываются по принципу "затраты плюс".

Напомним, в феврале глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заверил, что при переходе на RAB-регулирование тарифы на электроэнергию в Украине останутся самыми низкими в Европе.


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