МИД Украины призвал Польшу к совместной молитве в местах памяти

"Украина категорически против призывов к насилию или разжиганию межнациональной розни".

МИД Украины призвал Польшу к совместной молитве в местах памяти
Фото: poland-ukraine.com.ua

Министерство иностранных дел Украины призывает Польшу к продолжению совместного примирения, которого ожидают украинцы и поляки.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Мы считаем Польшу дружественной страной и хорошим соседом и благодарны за неоценимую поддержку, которую мы получаем от наших польских друзей в борьбе с роSSийским агрессором", - говорится в комментарии.

Отмечается, что Украина категорически против призывов к насилию или разжиганию межнациональной розни.

"В то же время, украинское общество чрезвычайно беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши и манипулятивная риторика некоторых польских политиков и чиновников. Часть нашего общества эмоционально реагирует на националистические марши в Польше с откровенно антиукраинскими лозунгами", - заявляют в МИДе.

В МИД отмечают, что Украина видит своей задачей "решение спорных моментов, а не усиление разногласий".

По мнению Киева, общая молитва в Павлокоме должна стать хорошим примером для такой же общей молитвы в Сагрыни, Гуте Пеняцкой, Павловке и многих других местах памяти.

"Мы готовы к продолжению совместной примирения, которого, убеждены, ожидает большинство украинцев и поляков! Мы готовы идти вперед и призываем наших польских друзей присоединиться!", - подчеркнули в МИДе.

Напомним, ранее МИД Польши заявил, что кризиса в украинско-польских отношениях нет.


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