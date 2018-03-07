Гройсман поручил Минюсту активизировать меры по взысканию штрафа с "Газпрома"
"Позиция Украины должна быть жесткой и последовательной".
Кабинет министров активизирует свои действия по взысканию штрафа с роSSийского газового монополиста "Газпрома", а также о нарушении украинского монопольного законодательства.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман и дал соответствующее поручение Министерству юстиции, сообщается на сайте правительства.
"Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жесткой и последовательной. «Газпром» должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Павлом Петренко", - сообщил Гройсман.
"В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить «Газпром» выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств роSSийский монополист должен нести жесткую ответственность", - добавил премьер.
Напомним, в рамках спора о поставках газа в Украину "Газпром" добивался взыскания с "Нафтогаза" просроченной задолженности за газ, поставленный в 2013-2014 годах, а также штрафа за недобор газа по правилу take or pay ("бери или плати") на общую сумму в $56 млрд.
В декабре прошлого года Стокгольмский суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" лишь $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года). Вдобавок арбитры освободили "Нафтогаз" от обязательства закупать у "Газпрома" по правилу take or pay по 52 млрд куб. м. в год, сократив объем закупок до 5 млрд куб. м.
28 февраля 2018 года было обнародовано решение Стокгольмского суда по транзитному спору. Суд постановил, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.
Таким образом, по результатам двух вердиктов "Газпром" остался должен "Нафтогазу Украины" около $2,6 млрд.
1 марта "Газпром" отказался возобновить поставки газа в Украину, а 2 марта объявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины.
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