Ответственность за крушение роSSийского Ан-26 в Сирии взяла на себя групировка "Джейш аль-Ислам"
В заявлении говорится, что по самолету открыли огонь из пулеметов.
Сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" взяла на себя ответственность за крушение самолета Ан-26 с роSSийскими военными на борту.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В заявлении "Джейш аль-Ислам", которое цитирует ливанское издание Ad-Diyar, говорится, что по роSSийскому самолету открыли огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в 100 метрах от земли.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что на борту самолета находились 39 человек. По версии Министерства обороны РФ, причиной крушения стала техническая неисправность. Атаку на самолет в роSSийском оборонном ведомстве исключают.
Напомним, 6 марта при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился роSSийский транспортный самолет Ан-26. Изначально в Минобороны РоSSии сообщили, что погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа, но позже уточнили, что жертв больше - 33 пассажира и шесть членов экипажа.
В декабре декабря 2016 года самолет Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение возле Сочи. На борту находилось 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых - артисты военного ансамбля им. Александрова и представители трех роSSийских телеканалов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
07.03.2018 19:52