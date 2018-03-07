Ответственность за крушение роSSийского Ан-26 в Сирии взяла на себя групировка "Джейш аль-Ислам"

В заявлении говорится, что по самолету открыли огонь из пулеметов.

Сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" взяла на себя ответственность за крушение самолета Ан-26 с роSSийскими военными на борту.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В заявлении "Джейш аль-Ислам", которое цитирует ливанское издание Ad-Diyar, говорится, что по роSSийскому самолету открыли огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в 100 метрах от земли.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что на борту самолета находились 39 человек. По версии Министерства обороны РФ , причиной крушения стала техническая неисправность. Атаку на самолет в роSSийском оборонном ведомстве исключают.

Напомним, 6 марта при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился роSSийский транспортный самолет Ан-26. Изначально в Минобороны РоSSии сообщили, что погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа, но позже уточнили, что жертв больше - 33 пассажира и шесть членов экипажа.