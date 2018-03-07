Печерский суд разрешил заочный процесс над Курченко

Ему инкриминируют нанесение 14 млрд грн убытков.

Печерский суд разрешил заочный процесс над Курченко
Фото: sergeykurchenko.com

Печерский районный суд Киева 7 марта удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и выдал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении сбежавшего в РоSSию олигарха Сергея Курченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Курченко вменяют нанесение убытков на сумму 14 млрд гривен по следующим эпизодам:

  • завладение сжиженным газом "Укрнафты" и "Укргаздобычи" на сумму 2,196 млрд гривен
  • завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 450,0 млн гривен
  • завершенное покушение на завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 5,100 млрд гривен
  • завладение денежными средствами НБУ на сумму 787,4 млн гривен, которые были выделены в виде стабилизационного кредита Реал Банку
  • завладение денежными средствами Реал Банка на сумму 4,707 млрд гривен, которые были выданы в виде кредитов подконтрольным Курченко предприятиям
  • завладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 865,9 млн гривен путем выдачи межбанковских кредитов Реал Банку и размещении их на корреспондентском счете в Реал Банке
  • завладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 1,437 млрд гривен путем выдачи кредитов фиктивным предприятиям
  • завладение денежными средствами Укргазбанка на сумму 502,3 млн гривен путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций Госипотеки
  • завладение денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на сумму 2,069 млрд гривен путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего госзайма с Аграрным фондом и договоров прямого РЕПО с Нацбанком
  • фиктивное предпринимательство

Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.

Санкция самой тяжкой из инкриминированных ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

С февраля 2014 года Курченко находится за границей, в связи с чем он объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


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