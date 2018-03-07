Печерский суд разрешил заочный процесс над Курченко

Ему инкриминируют нанесение 14 млрд грн убытков.

Печерский районный суд Киева 7 марта удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и выдал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении сбежавшего в РоSSию олигарха Сергея Курченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Курченко вменяют нанесение убытков на сумму 14 млрд гривен по следующим эпизодам:

завладение сжиженным газом "Укрнафты" и "Укргаздобычи" на сумму 2,196 млрд гривен

завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 450,0 млн гривен

завершенное покушение на завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 5,100 млрд гривен

завладение денежными средствами НБУ на сумму 787,4 млн гривен, которые были выделены в виде стабилизационного кредита Реал Банку

завладение денежными средствами Реал Банка на сумму 4,707 млрд гривен, которые были выданы в виде кредитов подконтрольным Курченко предприятиям

завладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 865,9 млн гривен путем выдачи межбанковских кредитов Реал Банку и размещении их на корреспондентском счете в Реал Банке

завладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 1,437 млрд гривен путем выдачи кредитов фиктивным предприятиям

завладение денежными средствами Укргазбанка на сумму 502,3 млн гривен путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций Госипотеки

завладение денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на сумму 2,069 млрд гривен путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего госзайма с Аграрным фондом и договоров прямого РЕПО с Нацбанком

фиктивное предпринимательство

Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.

Санкция самой тяжкой из инкриминированных ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

С февраля 2014 года Курченко находится за границей, в связи с чем он объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.