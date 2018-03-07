Медсестра 10-й бригады, погибшая из-за обстрела боевиков, награждена орденом "За мужество"
Порошенко отметил ее доблесть и героизм во время выполнения служебного долга.
Президент Петр Порошенко посмертно наградил старшую медсестру медицинской роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сабину Галицкую, которая погибла на Донбассе, орденом "За мужество".
Об этом он сообщил в ходе награждения женщин-военных по случаю Международного женского дня.
"За проявленные сержантом Галицкой мужество, доблесть и героизм во время выполнения военного и служебного долга, я принял решение по представлению министра обороны наградить Сабину Галицкую орденом "За мужество", - сказал президент.
Сабина Галицкая погибла 20 февраля возле Крымского (Луганская область), когда боевики открыли огонь по медикам, когда те оказывали помощь гражданскому населению. Девушке было 23 года.
Порошенко сообщил также, что в Вооруженных силах проходят 25 тыс. женщин, а в боевых подразделениях - 9 тыс. женщин.
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