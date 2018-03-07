Дело главврача Запорожской областной больницы ушло в суд

Игоря Шишку подозревают в нанесении государству 13 млн гривен ущерба при закупке автомобилей скорой помощи.

Дело главврача Запорожской областной больницы ушло в суд
Фото: goodvin.info

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Коммунарский районный суд города обвинительное заключение в отношении главного врача областной клинической больницы Игоря Шишки, подозреваемого в нанесении государству 13 млн гривен ущерба.

Об этом сообщила пресс-служба САЕП в Фейсбуке.

"6 марта в суд направлен для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении главного врача КУ «Запорожская областная клиническая больница», бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения больницы и бывшего директора ООО «Торгово-финансовая компания «ЛАЗ»по обвинению в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, и служебном подлоге - то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что главврач, руководитель "ЛАЗа" и секретарь комитета по конкурсным торгам больницы было организовали проведение незаконной процедуры закупки автомобилей скорой помощи типа "А" за счет субвенции из госбюджета у одного участника. В итоге 23 октября 2012 года между КУ "Запорожская областная клиническая больница" и ООО ТФК "ЛАЗ" был заключен договор, по которому больницей приобрела 26 автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствуют требованиям стандартов Украины и эксплуатация которых по прямому назначению невозможна.

Отмечается, что в результате государству был нанесен ущерб на сумму 13 млн гривен.

Шишка был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро 1 августа прошлого года.

Напомним, в Кропивницком главврач поликлиники Нацполиции вымогал у военного $1 тыс. за оформление инвалидности.


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