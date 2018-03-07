Сына замминистра образования отправили под домашний арест за разбой

Его подозревают в попытке отнять у курьера Iphone 8+.

Сына первого заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаила отправили под домашний арест по подозрению в разбое.

Об этом сообщил адвокат Олег Матковский, который представляет его интересы. "Оставили под домашним арестом на два месяца, до 4 мая", - сказал адвокат агентству "Интерфакс-Украина" в среду. Защита не намерена подавать апелляцию, так как данное решение суда ее устраивает.

Сыну министра, который учится в академии СБУ , инкриминирована часть 2 статьи 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Вместе с двумя сообщниками они заказали в интернет-магазине доставку мобильного телефона Iphone 8+. Дождавшись курьера, они, угрожая пистолетом, попытались отнять телефон, но курьер сумел вырваться и убежать вместе с товаром. Пострадавший обратился в полицию и опознал Ковтунца как того, кто угрожал ему пистолетом.

Владимир Ковтунец занимает должность первого заместителя министра образования и науки с 22 июля 2016 года. Был народным депутатом Украины 2-го созыва. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационных технологий и математики Национальной академии управления, эксперт проекта "Выборы и политические процессы" USAID.