В США задержали еще одного подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко
МИД и Генпрокуратура ведут переговоры об экстрадиции Иносова в Украину.
Во вторник, 6 марта, стало известно о задержании в США еще одного подозреваемого в организации похищения журналиста Василия Сергиенко, Андрея Иносова, который дольше всех подозреваемых находился в розыске.
Об этом сообщается на сайте ВО "Свобода".
Иносов - профессиональный боец ММА (бои без правил, смешанные боевые искусства) из Киева, как и другие четверо подозреваемых (Воронков, Завражин, Горбенко, Недибалюк) он тесно общался с вероятным организатором убийства Вадимом Мельником и нардепом Геннадием Бобовым.
Ранее интернет-издание "Дзвин" сообщило, что Иносов на турнирах по смешанным единоборствам представлял Украину вместе с другим спортсменом, сторонником "Партии Регионов", Владимиром Поповиченко, который во время митинга в 2013 году в Черкассах жестоко избил киевского адвоката Виктора Смалия. Егоо партнер Иносов похитил и помог убить корсунского журналиста Сергиенко, который, по информации друзей, планировал передать Смалию документы о земельных аферах нардепа Бобоваа.
В настоящее время МИД и Генпрокуратура ведут переговоры с США об экстрадиции Иносова в Украину.
Напомним, 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили Василия Сергиенко и позже его убили, а тело спрятали в лесу. Областная организация партии "Свободы" заявляла, что Сергиенко получал угрозы "за разоблачительные статьи о тайных сторонах бизнеса местного олигарха Бобова". Бобов - действующий нардеп, член группы "Партия "Возрождение".
В апреле прошлого года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании четвертого подозреваемого в убийстве журналиста.
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Политика
07.03.2018 19:02