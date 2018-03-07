В США задержали еще одного подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко

МИД и Генпрокуратура ведут переговоры об экстрадиции Иносова в Украину.

Во вторник, 6 марта, стало известно о задержании в США еще одного подозреваемого в организации похищения журналиста Василия Сергиенко, Андрея Иносова, который дольше всех подозреваемых находился в розыске.

Об этом сообщается на сайте ВО "Свобода".

Иносов - профессиональный боец ММА (бои без правил, смешанные боевые искусства) из Киева , как и другие четверо подозреваемых (Воронков, Завражин, Горбенко, Недибалюк) он тесно общался с вероятным организатором убийства Вадимом Мельником и нардепом Геннадием Бобовым.

Ранее интернет-издание "Дзвин" сообщило, что Иносов на турнирах по смешанным единоборствам представлял Украину вместе с другим спортсменом, сторонником "Партии Регионов", Владимиром Поповиченко, который во время митинга в 2013 году в Черкассах жестоко избил киевского адвоката Виктора Смалия. Егоо партнер Иносов похитил и помог убить корсунского журналиста Сергиенко, который, по информации друзей, планировал передать Смалию документы о земельных аферах нардепа Бобоваа.

В настоящее время МИД и Генпрокуратура ведут переговоры с США об экстрадиции Иносова в Украину.

Напомним, 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили Василия Сергиенко и позже его убили, а тело спрятали в лесу. Областная организация партии "Свободы" заявляла, что Сергиенко получал угрозы "за разоблачительные статьи о тайных сторонах бизнеса местного олигарха Бобова". Бобов - действующий нардеп, член группы "Партия "Возрождение".