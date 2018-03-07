Президент Грузии летит в Брюссель из-за проблем с безвизом

Грузины стали злоупотреблять безвизовым режимом, чтобы просить убежище.

Президент Грузии летит в Брюссель из-за проблем с безвизом
Георгий Маргвелашвили
Фото: http://www.mediaport.ua

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили летит в Брюссель на переговоры с руководством Евросоюза. В рамках рабочего визита в Брюссель 8-10 марта он проведет встречи в Еврокомиссии, Совете ЕС и штаб-квартире НАТО.

Среди вопросов, которые планируется обсудить в Брюсселе, - европейская и евроатлантическая интеграция, реформы в Грузии и перспективы, сложности в связи с безвизовым режимом, тематика секторального сотрудничества с ЕС, сообщает "Новости-Грузия".

Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что у Грузии серьезные проблемы с безвизом. По его словам, в ЕС выражают обеспокоенность тем, что граждане Грузии пользуются безвизовым режимом, чтобы запросить убежище в европейских странах.

"Грузия действительно рискует, что безвизовый режим с ЕС будет приостановлен, если страна не активизирует усилия, направленные на прекращение потока граждан, ищущих политического убежища. Это не надуманная проблема. Только в этом году 298 грузинских граждан запросили политического убежища в Швеции, став самой большой группой просителей убежища после сирийцев", - отмечает Йозвяк.

Процесс евроинтеграции и вопросы, связанные с безвизовым режимом Грузии с ЕС, будут рассмотрены 9 марта, на встрече с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Напомним, что Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом раньше Украины - в конце марта 2017 года.


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