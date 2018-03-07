Президент Грузии летит в Брюссель из-за проблем с безвизом
Грузины стали злоупотреблять безвизовым режимом, чтобы просить убежище.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили летит в Брюссель на переговоры с руководством Евросоюза. В рамках рабочего визита в Брюссель 8-10 марта он проведет встречи в Еврокомиссии, Совете ЕС и штаб-квартире НАТО.
Среди вопросов, которые планируется обсудить в Брюсселе, - европейская и евроатлантическая интеграция, реформы в Грузии и перспективы, сложности в связи с безвизовым режимом, тематика секторального сотрудничества с ЕС, сообщает "Новости-Грузия".
Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что у Грузии серьезные проблемы с безвизом. По его словам, в ЕС выражают обеспокоенность тем, что граждане Грузии пользуются безвизовым режимом, чтобы запросить убежище в европейских странах.
"Грузия действительно рискует, что безвизовый режим с ЕС будет приостановлен, если страна не активизирует усилия, направленные на прекращение потока граждан, ищущих политического убежища. Это не надуманная проблема. Только в этом году 298 грузинских граждан запросили политического убежища в Швеции, став самой большой группой просителей убежища после сирийцев", - отмечает Йозвяк.
Процесс евроинтеграции и вопросы, связанные с безвизовым режимом Грузии с ЕС, будут рассмотрены 9 марта, на встрече с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Напомним, что Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом раньше Украины - в конце марта 2017 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
07.03.2018 19:01