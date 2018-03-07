В мэрии Полтавы побили чиновника

Заседание исполкома было сорвано.

Утром 7 марта в мэрии Полтавы был побит начальник управления по вопросам обращений граждан Игорь Верига.

Как сообщает местное издание "Полтавщина", в 10:00 должно было начаться заседание исполнительно комитета Полтавского горсовета. В это время возле мэрии была организована акция протеста против плохой уборки снега в городе. Ее участники занесли в зал заседаний пачки соли и песка, а Верига вынес их в коридор.

Следом за ним вышли несколько человек, в коридоре началась драка, которую разняли правоохранители. Верига просил задержать тех, кто на него напал, но полиция не стала вмешиваться.

После этого Верига объявил о переносе заседания на 12:00, что спровоцировало еще одну драку с его участием. Также в потасовках поучаствовал руководитель аппарата горсовета Роман Мельник.

После инцидента сотрудников мэрии выпустили из зала заседаний, а на улице начали блокировать движение транспорта по улице Соборности.

Заседание исполкома было сорвано.


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