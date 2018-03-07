НАБУ завело дело на НКРЭКУ за принятие решений в пользу ДТЭК

Производство касается распределения средств с текущего счета "Энергорынка".

НАБУ завело дело на НКРЭКУ за принятие решений в пользу ДТЭК
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро с февраля 2018 года расследует уголовное производство, которая касается принятия регуляторных решений в пользу холдинга ДТЭК Нацкомиссией по энергетике и коммунальных услуг.

Об этом сообщило издание "Наші гроші", журналист которого давал показания по этому поводу в НАБУ.

Производство открыто по ст.364 (злоупотребление властью) и ст.191 (хищение) Уголовного кодекса.

Материалы НАБУ свидетельствуют, что в 2016-2017 годах должностные лица НКРЭКУ, злоупотребляя служебным положением, принимали регуляторные решения в пользу компаний энергетического холдинга ДТЭК, что привело к нарушениям интересов других производителей электроэнергии.

Исследуются, в частности, обстоятельства принятия решений о порядке распределения уполномоченным банком средств с текущего счета со специальным режимом использования ГП "Энергорынок".

Эти деньги касаются перекрестных долгов между крупными покупателями электроэнергии, ее производителями и поставщиками сырья. Долги ситуативно исчисляются в десятках миллиардов гривен и их распределение происходит на уровне государственного предприятия "Энергорынок".

По данным "НГ", в декабре 2016 года "Энергорынок" перечислил 686 млн гривен теплогенерирующим компаниям (большинство средств получил ДТЭК), хотя по алгоритму эти деньги должны были быть распределены между предприятиями тепловой, атомной, водной и альтернативной энергогенерации и "Укрэнерго". В 2017-2018 году "Энергорынок" выплатил теплогенерации еще 2 млрд гривен (большинство средств снова получила группа ДТЭК), а компании других видов генерации снова не получили ничего.


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