Депутат Житомирского облсовета пытался застрелиться

Его госпитализировали с огнестрельным ранением грудной клетки.

В Коростене сегодня попытался застрелиться депутат Житомирского областного совета, заявил начальник облуправления Национальной полиции Вячеслав Печененко.

"7 марта утром от медиков поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением жителя Коростеня, 1976 г.р. Мужчину «скорая» забрала с места жительства. В ходе наших первоочередных мероприятий установлено, что раненый этим утром позвонил матери и сообщил о намерении совершить самоубийство. Сейчас медики пытаются спасти жизнь мужчины, который, как выяснилось, является депутатом областного совета. Полиция проверяет все обстоятельства происшествия и возможные версии", - написал руководитель полиции в фейсбуке.

На сайте полиции говорится, что мужчина позвонил матери около 4 часов утра, а уже через два часа его госпитализировали с огнестрельным ранением грудной клетки. По предварительным данным, мужчина выстрелил в себя из собственного зарегистрированного карабина.

За его жизнь борются врачи.

По данным Житомир.info, потерпевший - секретарь постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона Сергей Грищенко. Он частный предприниматель, родился в 1976 году и живет в Коростене.