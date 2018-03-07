?Руководитель полиции Киева призвал участников марша 9 марта не приносить оружие на акцию

"Зарегистрированное оружие должно храниться дома в разобранном виде".

Начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко призывает участников марша, который состоится 9 марта в столице, соблюдать мирный характер мероприятия и не приносить оружие и взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается марша, который будет проходить 9 марта, то звучали призывы приходить с оружием и тому подобным. Мы будем обеспечивать правопорядок, будут снова поверхностные проверки. Если будут какие-то попытки приходить с оружием, то они будут пресекаться", - сказал Крищенко.

Он подчеркнул, что зарегистрированное оружие должно храниться дома в разобранном виде и использоваться только для охоты или охраны жилья, "и не надо с ним ходить по центру Киева ".

По словам Крищенко, разные политические силы заявили участие в марше нескольких тысяч человек.

Ранее партия "Рух новых сил" на своей страничке в Фейсбуке анонсировала "масштабную антиолигархическую акцию" в парке имени Тараса Шевченко во время торжеств с участием президента Петра Порошенко.

Напомним, утром 3 марта полиция провела ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, который находился там с осени прошлого года. В результате возникли столкновения, по итогам которых в отделения полиции забрали 100 человек, около 10 получили травмы. Пострадали также семеро полицейских.

Правоохранители заявили, что нашли на территории палаточного городка девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.