НАБУ пришло с обысками к мэру Вишневого по делу о предложении взятки Супрун
В деле фигурирует помощник Олега Ляшко.
Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками к мэру города Вишневое Киевской области Ильи Дикову и помощнику нардепа Олега Ляшко Олегу Богачеву.
Об этом пишет INSIDER со ссылкой на НАБУ. Отмечается, что обыски проходят на работе и дома у мэра Вишневого и дома у помощника Ляшко.
В бюро рассказали, что помощник депутата от имени мэра Вишневого предлагал главе Минздрава Ульяне Супрун взятку в виде квартиры в жилом комплексе "Акварели" за решение вопроса о поставках медицинского оборудования для больницы Вишневого.
В офисе жилого комплекса "Акварели" также проходит обыск.
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