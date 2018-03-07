НАБУ пришло с обысками к мэру Вишневого по делу о предложении взятки Супрун

В деле фигурирует помощник Олега Ляшко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками к мэру города Вишневое Киевской области Ильи Дикову и помощнику нардепа Олега Ляшко Олегу Богачеву.

Об этом пишет INSIDER со ссылкой на НАБУ. Отмечается, что обыски проходят на работе и дома у мэра Вишневого и дома у помощника Ляшко.

В бюро рассказали, что помощник депутата от имени мэра Вишневого предлагал главе Минздрава Ульяне Супрун взятку в виде квартиры в жилом комплексе "Акварели" за решение вопроса о поставках медицинского оборудования для больницы Вишневого.

В офисе жилого комплекса "Акварели" также проходит обыск.