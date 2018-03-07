Испытания ракетного комплекса "Гром" запланированы на конец 2019 года

"Работы ведутся. Но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы".

Украина начнет летные испытания нового оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" разработки конструкторского бюро "Южное" в конце 2019 года.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко.

"Работы ведутся и над ракетой, и над всем комплексом. Но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы: возникают и технологические сложности, и финансовые, как у исполнителей, так и у заказчиков. Тем не менее, мы рассчитываем, что к концу следующего года уже удастся продемонстрировать этот комплекс в действии", - сказал Дегтяренко.

Он заверил, что создание нового ракетного комплекса ведется Украиной с соблюдением всех без исключения международных ограничений и режимов, в части дальности действия этого ракетного вооружения.

"Когда т.н. диванные эксперты начинают говорить, что он может выходить за эти параметры, это не более, чем досужие домыслы непосвященных людей. Это примерно тоже, когда говорят, например, что Dreamliner Boeing-737 может летать на 15 тыс. км. Да, может, но при этом он должен высадить половину пассажиров: в технике все очень сильно взаимосвязано", - сказал Дегтяренко.

Сроки поставок нового ОТРК "Гром" в ВСУ зависят, в том числе, от темпов продвижения проекта военно-технического сотрудничества по созданию экспортной версии в интересах иностранного партнера, добавил глава ГКАУ.

"Гром" — оперативно-тактический ракетный комплекс для поражения объектов, расположенных в оперативно-тактической глубине противника на расстоянии до 280 км от точки старта, а именно: огневых средств противника (батареи зенитно-ракетных комплексов, ракетные комплексы); самолетов и вертолетов на стоянках аэродромов; объектов противовоздушной и противоракетной обороны; командных пунктов и узлов связи.

Напомним, 30 января состоялись успешные первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели. Ее разработку осуществляло КБ "Луч".