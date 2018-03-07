Данилюк: если спецконфискацию обжалуют в судах, нужно ставить вопрос о профнепригодности Луценко

"ГПУ, конфисковав деньги, несет полную ответственность за эти действия".

?Данилюк: если спецконфискацию обжалуют в судах, нужно ставить вопрос о профнепригодности Луценко
Фото: Влад Мусиенко

Министр финансов Александр Данилюк обеспокоен заявлениями по поводу того, что офшорные компании, связанные с окружением Виктора Януковича, могут через суды вернуть конфискованные у них деньги. По его словам, если такой сценарий реализуется, нужно поднимать вопрос о профнепригодности генерального прокурора.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Генеральная прокуратура, конфисковав деньги, несет полную ответственность за эти действия. Деньги поступили в бюджет, теперь во исполнение закона о госбюджете Минфин и другие органы власти должны обеспечить, чтобы эти деньги были эффективно использованы. Если риск, о котором говорят в самой Генпрокуратуре, действительно существует, меня как министра финансов это очень беспокоит. Мы не планируем такой сценарий. Но если он реализуется, вся ответственность должна лечь на ГПУ. Это их работа обеспечивать безупречный юридическое сопровождение процесса спецконфискации. Если решения ГПУ будут обжалованы в международных судах, то нужно ставить вопрос о профессиональной непригодности не только отдельных следователей, но и генерального прокурора", - заявил Данилюк.

Напомним, в марте 2017 года Краматорский районный суд по иску Генеральной прокуратуры принял решение о конфискации 1,5 млрд долларов у окружения Виктора Януковича. Деньги поступили в бюджет и были направлены на текущие расходы.


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