Прокуратура сообщила о подозрении бывшему главврачу "Феофании"

Детский лагерь "Ясный" был продан в частные руки, после чего снесен.

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему главврачу "Феофании"

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении бывшему главврачу лечебно-профилактического комплекса "Феофания".

По данным следствия, подозреваемая незаконно передала в частную собственность детский лагерь "Ясный". Ущерб государству оценивается более чем в 33 млн грн.

Лагерь, расположенный в Конча-Заспе на реке Козинка, входил в структуру ЛПК "Феофания". В 1994 году между НАН Украины и бывшим главврачом "Феофании" был заключен договор о передаче в аренду имущественного комплекса. В 2009 году главврач, которая одновременно была и и.о. директора лагеря, заключила договор с частным лицом о продаже зданий и сооружений детской здравницы. По состоянию на 2017 год все здания и сооружения "Ясного" снесены. Составлен соответствующий акт.

Подозреваемой в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями (ч.2 ст. 364 УК Украины) грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.


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