США ввели новые санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына
Для убийства было использовано химическое оружие.
США ввели новые санкции против Северной Кореи в связи с убийством единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама.
"США решительно осуждают использование химического оружия для убийства", - говорится в сообщении госдепа.
В сообщении утверждается, что Соединенными Штатами было установлено применение властями Северной Кореи для убийства Ким Чен Нама отравляющего вещества VX, относящегося к разряду химического оружия.
Госдепартамент подчеркнул, что Вашингтон не намерен позволять КНДР разработку и применение каких-либо видов оружия массового поражения.
Дополнительные санкции вводятся с 5 марта 2018 года.
Ким Чен Нам - старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец - скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Брат северокорейского лидера был убит в феврале 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура. По данным малайзийской прокуратуры, он скончался после того, как на него напали две девушки, одна из которых накинула ему на лицо платок, пропитанный ядовитым веществом. Обе женщины впоследствии были арестованы. 1 марта прошлого года им были предъявлены обвинения. Однако признать свою вину они отказались, заявив, что не знали, что делали, и думали, что участвуют в реалити-шоу.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
07.03.2018 06:10
07.03.2018 07:19