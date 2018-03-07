США ввели новые санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына

Для убийства было использовано химическое оружие.

США ввели новые санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына
Ким Чен Нам

США ввели новые санкции против Северной Кореи в связи с убийством единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама.

"США решительно осуждают использование химического оружия для убийства", - говорится в сообщении госдепа.

В сообщении утверждается, что Соединенными Штатами было установлено применение властями Северной Кореи для убийства Ким Чен Нама отравляющего вещества VX, относящегося к разряду химического оружия.

Госдепартамент подчеркнул, что Вашингтон не намерен позволять КНДР разработку и применение каких-либо видов оружия массового поражения.

Дополнительные санкции вводятся с 5 марта 2018 года.

Ким Чен Нам - старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец - скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Брат северокорейского лидера был убит в феврале 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура. По данным малайзийской прокуратуры, он скончался после того, как на него напали две девушки, одна из которых накинула ему на лицо платок, пропитанный ядовитым веществом. Обе женщины впоследствии были арестованы. 1 марта прошлого года им были предъявлены обвинения. Однако признать свою вину они отказались, заявив, что не знали, что делали, и думали, что участвуют в реалити-шоу.


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