При крушении роSSийского самолета в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров

Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

Генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники погибли при крушении самолета роSSийского Ан-26 в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ .

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", - сказали в Минобороны.

Командиром самолета был летчиком первого класса с налетом более 3 тыс. часов, он до этого уже выполнял посадки на Хмеймиме, заявили в министерстве. Военные также отметили, что погодные условия для посадки во вторник "были простыми". Кроме того, в Минобороны уточнили, что самолет летел с авиабазы Квайрес в сирийском Алеппо.

По данным РБК, среди погибших при крушении самолета был генерал-майор Владимир Еремеев. Во время авиакатастрофы на базе в Хмеймиме находился начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, рассказали РБК два источника в Минобороны и подтвердил близкий к ведомству собеседник.

Опасных погодных явлений в момент посадки самолета в сирийской провинции Латакия, где расположена авиабаза, не наблюдалось. По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, видимость составляла 15 км.

Напомним, роSSийский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту находились 39 человек: 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они были роSSийскими военнослужащими.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.