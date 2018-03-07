МВФ и другие доноры не могут диктовать нам законы, - Порошенко

Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Попытки доноров участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины», — сказал он.

Президент отметил, что требования Международного валютного фонда и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.

«Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции», — сказал Порошенко.

Он указал на успешное голосование Радой за собственный законопроект о Антикоррупционном суде в первом чтении.

Президент заявил, что готов подписать законопроект, если он будет соответствовать Конституции Украины.

Кроме того, глава государства отметил, что реформы продолжаются, несмотря на предвыборный период. Он привел пример образовательной и пенсионной реформ, а также реформы здравоохранения.

Он также признал, что многие украинцы, которые столкнулись с ростом цен из-за девальвации и предыдущих повышений цен на газ, которых требовал МВФ, не чувствуют эффекта от реформ.

Источник: ЭП


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
Войска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемириеВойска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемирие
РоSSия заявила о подготовке нового перемирия на Донбассе с 5 мартаРоSSия заявила о подготовке нового перемирия на Донбассе с 5 марта
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко заявил об опасности вмешательства РоSSии в украинские выборыПорошенко заявил об опасности вмешательства РоSSии в украинские выборы
Порошенко обсудил войну на Донбассе с вице-президентом СШАПорошенко обсудил войну на Донбассе с вице-президентом США
Порошенко: ни одна страна не провела столько реформ за последние полгодаПорошенко: ни одна страна не провела столько реформ за последние полгода
Порошенко призвал не направлять наблюдателей на выборы фюрера РФ в КрымуПорошенко призвал не направлять наблюдателей на выборы фюрера РФ в Крыму
Порошенко утвердил тайное положение о Силах специальных операцийПорошенко утвердил тайное положение о Силах специальных операций
Порошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с газомПорошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с газом
Ни бряцанье оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию, - ПорошенкоНи бряцанье оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию, - Порошенко
Порошенко созвал совещание из-за решения "Газпрома" разорвать газовые контрактыПорошенко созвал совещание из-за решения "Газпрома" разорвать газовые контракты
Порошенко подписал новый закон о приватизацииПорошенко подписал новый закон о приватизации
Порошенко: Фронт международной военной поддержки Украины открытПорошенко: Фронт международной военной поддержки Украины открыт
Последние новости
Подгружаем последние новости