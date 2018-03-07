МВФ и другие доноры не могут диктовать нам законы, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Попытки доноров участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины», — сказал он.

Президент отметил, что требования Международного валютного фонда и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.

«Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции», — сказал Порошенко.

Он указал на успешное голосование Радой за собственный законопроект о Антикоррупционном суде в первом чтении.

Президент заявил, что готов подписать законопроект, если он будет соответствовать Конституции Украины.

Кроме того, глава государства отметил, что реформы продолжаются, несмотря на предвыборный период. Он привел пример образовательной и пенсионной реформ, а также реформы здравоохранения.

Он также признал, что многие украинцы, которые столкнулись с ростом цен из-за девальвации и предыдущих повышений цен на газ, которых требовал МВФ , не чувствуют эффекта от реформ.