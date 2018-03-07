Экс-министр МВД заявил о незаконности "Национальных дружин"

Альтернативы военизированных формирований быть не должно, это монополия государства.

Экс-министр МВД заявил о незаконности "Национальных дружин"
Фото: ukranews.com

Бывший министр внутренних дел Анатолий Могилев считает незаконной деятельность "Национальных дружин".

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Вот, к примеру, конфликт, который произошел с "Национальными дружинами". Министр внутренних дел должен был моментально отреагировать и привлечь этих лиц к ответственности. Никому не разрешено тягать полицейского за куртку, сопротивляться ему и так далее. Но, учитывая политическую оболочку этого дела, этот конфликт прошел без комментариев руководства МВД. Это грубейшее нарушение закона", - считает он.

По его словам, такие формирования подлежат уголовной ответственности по статье 260 Уголовного кодекса (незаконные военизированные или военные формирования).

"По нашему кодексу, не только организация, но и участие в таких формированиях, влечет за собой строк лишения свободы от 2 до 15 лет. МВД должно было моментально отреагировать возбуждением уголовных дел", - уверен он.

Могилев подчеркнул, что альтернативы военизированных формирований не должно быть, это монополия государства.

Напомним, 28 января в Киеве на территории Косого капонира Киевской крепости силовое ответвление партии "Национальный корпус" провело "присягу" представителей своей организации "Национальные дружины". Затем "дружинники" прошли маршем улицами Киева до Майдана Независимости.

Комментируя появление на улицах Украины парамилитарных организаций, президент Петр Порошенко заявил, что монополия на власть и оружие должна принадлежать государству.


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