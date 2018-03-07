Трамп поддерживает работу Минфина по санкциям против РоSSии, - Мнучин

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Президент США Дональд Трамп поддерживает работу министерства финансов по санкциям против РоSSии, заявил во вторник глава Минфина Стивен Мнучин.

По сообщению агентства Bloomberg, он сделал такое заявление на слушаниях в одном из комитетов Палаты представителей Конгресса США.

«Мнучин подчеркнул, что министерство финансов и Госдеп в том, что касается санкций, работают над тем, чтобы претворить в жизнь закон, одобренный Конгрессом в прошлом году. В нем содержался призыв к усилению ограничительных мер в отношении РоSSии», — отмечает агентство.

Кроме того, С.Мнучин подчеркнул, что, возможно, выделит дополнительное финансирование сформированной Минфином команде, отвечающей за работу над санкциями против РФ.

Источник: Интерфакс-Украина


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