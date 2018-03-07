Закон о приватизации государственного и коммунального имущества вступил в силу

Документ запрещает участие в приватизации покупателям из РоSSии.

Закон о приватизации государственного и коммунального имущества вступил в силу
Фото: espreso.tv

Принятый Верховной Радой 18 января в новой редакции Закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", который является одним из требований Международного валютного фонда, вступил в силу.

Закон был опубликован официальной газетой Верховной Рады "Голос України" 6 марта, а вступает в силу на следующий день после опубликования.

Документ делит объекты государственного имущества на крупные (с активами более 250 млн гривен) и малые. Первые будут продаваться с привлечением профессиональных советников, а вторые - на электронных площадках, таких как "Prozorro. Продажи", где продаются активы обанкротившихся банков, непрофильные активы государственных предприятий.

Оценщиков в процессе приватизации больше не будет, стоимость объектов будет определять рынок.

Также закон сокращает сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличит срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.

Наконец, новый проект закона предусматривает усиление защиты прав инвесторов, возможность применения международного арбитража и определение английского права договора по соглашению сторон.

Закон запрещает участие в приватизации покупателям из РоSSии.Как сообщалось, 2 марта Президент Петр Порошенко подписал новую редакцию закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".


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