Судьи не смогли заполнить свою квоту в Высшем совете правосудия

Судьи ранее избрали двоих членов ВСП.

Судьи не смогли заполнить свою квоту в Высшем совете правосудия
Фото: sud.ua

Съезд судей не смог избрать еще двоих членов Высшего совета правосудия.

Во время повторного голосования никто из четырех кандидатов не набрал достаточное количество голосов.

В частности, во второй тур вышли по квоте общих судов и судей в отставке Татьяна Чумаченко и Сергей Гирыч, по квоте административных судов - Александр Сасевич и Сергей Чумак.

За Чумаченко проголосовали 119 делегатов, Гирыч получил 92 голоса, Сасевич - 147 и Чумак - 96. Проголосовало 269 судей, 24 бюллетеня было признано недействительными.

Съезд продолжится завтра в 9 утра, чтобы утвердить результаты голосования, поскольку кворума в зале не было.

Напомним, членами ВСП от съезда судей стали судья Апелляционного суда Харьковской области Лариса Швецова и судья Апелляционного суда Киевской области Владимир Говоруха.


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