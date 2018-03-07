Судьи не смогли заполнить свою квоту в Высшем совете правосудия
Судьи ранее избрали двоих членов ВСП.
Съезд судей не смог избрать еще двоих членов Высшего совета правосудия.
Во время повторного голосования никто из четырех кандидатов не набрал достаточное количество голосов.
В частности, во второй тур вышли по квоте общих судов и судей в отставке Татьяна Чумаченко и Сергей Гирыч, по квоте административных судов - Александр Сасевич и Сергей Чумак.
За Чумаченко проголосовали 119 делегатов, Гирыч получил 92 голоса, Сасевич - 147 и Чумак - 96. Проголосовало 269 судей, 24 бюллетеня было признано недействительными.
Съезд продолжится завтра в 9 утра, чтобы утвердить результаты голосования, поскольку кворума в зале не было.
Напомним, членами ВСП от съезда судей стали судья Апелляционного суда Харьковской области Лариса Швецова и судья Апелляционного суда Киевской области Владимир Говоруха.
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Политика
07.03.2018 05:57