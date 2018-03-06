Порошенко заявил об опасности вмешательства РоSSии в украинские выборы

"Они используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях".

Порошенко заявил об опасности вмешательства РоSSии в украинские выборы
Фото: president.gov.ua

Существует опасность вмешательства РоSSии в украинские выборы, и ее вероятность достаточно высока. Об этом Президент Петр Порошенко заявил в интервью британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко рассказал об опасностях гибридной войны со стороны РФ, которая включает систему фейковых новостей с использованием социальных сетей.

Он выразил надежду, что Украина использует опыт немецкого и французского законодательства относительно противодействия фальшивым новостям.

"Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из РоSSии, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в РоSSийской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат. Это абсолютно безумное поведение", – подчеркнул президент.

Глава государства сказал: "Они используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях".

Порошенко напомнил, что именно поэтому в Украине прекращено роSSийское телевещание и роSSийские социальные медиа. "Потому, что они (РоSSия, - ред.) используют их для пропагандистской войны", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина имеет эффективное сотрудничество с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании. "Я горжусь тем, что нам доверяют. Но много работы нужно еще сделать", – добавил он.


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