Билык признала РоSSию агрессором, чтобы избежать срыва концерта во Львове
Певица в 2015-м посещала Крым, а в 2017-м была гостьей мероприятий празднования юбилея Киркорова в Кремлевском дворце.
Ирина Билык признала РоSSию страной-агрессором, чтобы избежать срыва концерта в львовской Опере, передает ZAXID.NET.
Сообщается, что активисты, которые заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета перед началом концерта, зашли в гримерку Ирины Билык и требовали у нее признать РоSSию страной-агрессором и признать оккупацию Крыма.
Издание отмечает, что перед началом концерта около сотни активистов националистических организаций, среди которых представители "Добровольческого движения ОУН", "Сопротивление Романа Шухевича" и "Дух нации", собрались на площади перед Львовской Оперой, где должен был начаться концерт Ирины Билык. Активисты заблокировали вход в театр.
Впервые активисты заявили о блокировании концерта в начале февраля. Причиной блокировки концерта стало то, что певица в 2015 году посещала Крым, а в 2017-м была гостьей мероприятий празднования юбилея певца Филиппа Киркорова, которые, в частности, проходили и в Кремлевском дворце в РоSSии.
После этого Ирина Билык на своей странице написала пост о помощи детям участникам АТО, якобы чтобы избежать срыва концерта.
Активисты требовали, чтобы певица официально признала РоSSию страной-агрессором. Однако вместо Ирины Билык РоSSию агрессором признал ее продюсер.
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06.03.2018 18:29