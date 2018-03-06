В Британии госпитализированы полицейские, расследовавшие отравление роSSийского разведчика

В обеих те же симптомы, что и в отравленных Скрипаля и его дочери.

В Великобритании госпитализировали двух офицеров полиции, которые расследовали дело об отравлении бывшего офицера Главного разведывательного управления РоSSии Сергея Скрипаля.

Журналист ВВС Том Симондс сообщил, что в обеих полицейских те же симптомы, что и в отравленных Скрипаля и его дочери: зуд в глазах и проблемы с дыханием. Позже он уточнил, что один из сотрудников полиции все еще остается в больнице.

Ранее сообщалось, что Британия готовит резкий ответ на отравление роSSийского разведчика-перебежчика. Глава МИД Борис Джонсон пообещал "пересмотреть режим санкций и, может быть, принять дополнительные меры" в отношении Москвы, если в деле Скрипаля обнаружится роSSийский след.

Скрипаль, осужденный в РоSSии за госизмену в 2006 и выменянный позже на пойманных в США роSSийских шпионов, попал в больницу в критическом состоянии, и власти подозревают отравление.

Отношения Великобритании и РоSSии продолжают оставаться напряженными после отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году.