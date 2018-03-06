Найденные в палаточном городке у Рады гранаты оказались боевыми

Возбуждено уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием".

"Предметы, похожие на гранаты", изъятые во время следственных действий в палаточном городке на ул. Грушевского в Киеве , оказались боевыми и представляли угрозу для людей.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на заключение экспертизы.

В нем говорится, что предоставленные для исследования предметы являются изготовленными промышленным способом корпусами ручных осколочных наступательных гранат РГД-5 и унифицированными запалами дистанционного действия типа УЗРГМ-2.

Фото: obozrevatel.com

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил изданию о возбуждении уголовного производства по статье "Незаконное обращение с оружием".

"Да, могу подтвердить эту информацию. Следователи полиции получили выводы экспертов ДНИЭКЦ по изъятым во время проведения следственных действий в палаточном городке возле здания парламента предметам, похожим на гранаты. Согласно выводам экспертов, эти 9 гранат являются настоящими взрывоопасными предметами. По данному факту дополнительно начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - сказал он.

Напомним, утром 3 марта полиция провела ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, который находился там с осени прошлого года. В результате возникли столкновения, по итогам которых в отделения полиции забрали 100 человек, около десяти человек получили травмы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции. В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.

По фактам событий 3 марта были открыты три уголовных производства: по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа), ч.3 ст.171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.