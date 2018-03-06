Подозреваемого во взяточничестве киевского судью отстранили от должности

Любомир Головатюк не сможет работать как минимум до вынесения приговора.

Высший совет правосудия отстранил от должности судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка.

Об этом сообщается на сайте совета.

6 марта ВСП рассмотрел ходатайство заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука об отстранении судьи в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Судья обвиняется по ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190 (законченное покушение на завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления доверием) Уголовного кодекса.

Постановлением Шевченковского районного суда Киева от 9 января обвинительный акт в отношении Головатюка признан соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса, дело назначено к судебному рассмотрению.

ВСП решил отстранить судью до вступления в силу приговора в его отношении.

Напомним, Головатюка задержали в январе 2017 года при получении первой части взятки в размере 10 тыс. долларов. Перед этим он требовал у коммерческой структуры 16 тыс. долларов за вынесение судьями Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины судебных решений в пользу истца.

14 января 2017 Печерский райсуд Киева арестовал его и установил залог в сумме 293 тыс. гривен.

24 января 2017 Головатюк внес залог и вышел из-под стражи, а 10 февраля 2017 суд отменил его арест.