Подозреваемого во взяточничестве киевского судью отстранили от должности

Любомир Головатюк не сможет работать как минимум до вынесения приговора.

Подозреваемого во взяточничестве киевского судью отстранили от должности
Фото: vru.gov.ua

Высший совет правосудия отстранил от должности судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка.

Об этом сообщается на сайте совета.

6 марта ВСП рассмотрел ходатайство заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука об отстранении судьи в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Судья обвиняется по ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190 (законченное покушение на завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления доверием) Уголовного кодекса.

Постановлением Шевченковского районного суда Киева от 9 января обвинительный акт в отношении Головатюка признан соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса, дело назначено к судебному рассмотрению.

ВСП решил отстранить судью до вступления в силу приговора в его отношении.

Напомним, Головатюка задержали в январе 2017 года при получении первой части взятки в размере 10 тыс. долларов. Перед этим он требовал у коммерческой структуры 16 тыс. долларов за вынесение судьями Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины судебных решений в пользу истца.

14 января 2017 Печерский райсуд Киева арестовал его и установил залог в сумме 293 тыс. гривен.

24 января 2017 Головатюк внес залог и вышел из-под стражи, а 10 февраля 2017 суд отменил его арест.


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