Дело Штепы передано в пятый по счету суд Харькова

Производство будет слушать Орджоникидзевский райсуд.

Апелляционный суд Харьковской области 6 марта направил дело экс-мэра Славянска Нели Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, пишет "Укринформ" со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.

"Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова: в предыдущем райсуде Харькова, Октябрьском, после отвода ряда судей не осталось других, которые бы не участвовали в рассмотрении этого дела", - отметил адвокат.

Это уже пятый по счету харьковский суд, который будет рассматривать данное уголовное производство. Штепу начинали судить в Червонозаводском райсуде, потом передали в Коминтерновский, потом - в Ленинский, потом - в Октябрьский суд. Но после двух отводов в Октябрьском суде не осталось достаточного количества судей уголовной специализации.

В Харькове есть еще Дзержинский, Киевский, Фрунзенский районные суды.

Штепе инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.

Она находится на свободе, так как предыдущая мера пресечения - домашний арест с браслетом - закончилась 13 января, а новую ей так и не избрали.