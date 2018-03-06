Дело Штепы передано в пятый по счету суд Харькова
Производство будет слушать Орджоникидзевский райсуд.
Апелляционный суд Харьковской области 6 марта направил дело экс-мэра Славянска Нели Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, пишет "Укринформ" со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.
"Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова: в предыдущем райсуде Харькова, Октябрьском, после отвода ряда судей не осталось других, которые бы не участвовали в рассмотрении этого дела", - отметил адвокат.
Это уже пятый по счету харьковский суд, который будет рассматривать данное уголовное производство. Штепу начинали судить в Червонозаводском райсуде, потом передали в Коминтерновский, потом - в Ленинский, потом - в Октябрьский суд. Но после двух отводов в Октябрьском суде не осталось достаточного количества судей уголовной специализации.
В Харькове есть еще Дзержинский, Киевский, Фрунзенский районные суды.
Штепе инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.
Она находится на свободе, так как предыдущая мера пресечения - домашний арест с браслетом - закончилась 13 января, а новую ей так и не избрали.
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Политика
06.03.2018 16:56