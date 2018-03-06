Апелляционный суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы

Чиновник остается руководить городом, несмотря на подозрение от НАБУ.

Апелляционный суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы
Фото: Сергей Нужненко

Апелляционный суд Киева во вторник отказался отстранить Геннадия Труханова от должности мэра Одессы.

Пресс-служба суда сообщила, что апелляционная жалоба прокурора на решение Соломенского районного суда Киева от 27 февраля оставлена без удовлетворения.

"6 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Труханова Г.Л., поданную на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 года. Указанным постановлением суда первой инстанции было отказано в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об отстранении от должности городского головы подозреваемого Труханова Г.Л. По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения", - заявили в суде.

Напомним, Труханов подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением при покупке горсоветом помещения завода "Краян" (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

15 февраля Соломенский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде личной поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.


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