Британия готовит резкий ответ на отравление роSSийского разведчика-перебежчика

"РоSSия во многих аспектах - злонамеренная и дестабилизирующая сила".

Британия готовит резкий ответ на отравление роSSийского разведчика-перебежчика
Борис Джонсон

Великобритания ответит решительно, если окажется, что РоSSия причастна к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Сейчас звучат различные версия вызывающего беспокойство происшествия в Солсбери, где были обнаружены без сознания 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия", - сказал Джонсон в парламенте, передает "Би-би-си".

"И хотя было бы неверным делать выводы до завершения расследования, я могу заверить палату, что если появятся доказательства причастности государства, правительство Ее Величества ответит решительно и должным образом", - сказал он.

"Я боюсь, что всем давно понятно, что РоSSия во многих аспектах - злонамеренная и дестабилизирующая сила, и Великобритания является мировым лидером в стремлении противостоять этой активности", - сказал Джонсон.

Он сказал, что если подозрения подтвердятся, то будет "сложно представить, что Великобритания будет представлена в обычном виде" на Чемпионате мира по футболу в РоSSии. Позже чиновники уточнили, что речь идет об официальной делегации, а не английской сборной.

Кроме того, Джонсон пообещал "пересмотреть режим санкций и, может быть, принять дополнительные меры" в отношении Москвы, если в деле Скрипаля обнаружится роSSийский след.

"Правительство предпримет все необходимое для защиты жизни людей в этой стране, защиты наших ценностей и свобод. Я не буду показывать пальцем, но я скажу властям других государств, что ни одно покушение на жизнь невинных людей на британской земле не останется безнаказанным", - сказал Джонсон.

Скрипаль, осужденный в РоSSии за госизмену в 2006 и выменянный позже на пойманных в США роSSийских шпионов, попал в больницу в критическом состоянии, и власти подозревают отравление.

Отношения Великобритании и РоSSии продолжают оставаться напряженными после отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году.


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