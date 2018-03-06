РоSSия отказалась от трехсторонних газовых переговоров с Украиной и ЕС

Спор будет решаться на уровне "Газпрома" и "Нафтогаза".

РоSSия отказалась от трехсторонних газовых переговоров с Украиной и ЕС
Олександр Новак, міністр енергетики РФ
Фото: pravdaurfo.ru

Министр энергетики РоSSии Александр Новак заявил, что никаких трехсторонних газовых переговоров с Украиной и Евросоюзом не будет.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом". И все эти вопросы должны регулироваться между компаниями", - сказал Новак.

Напомним, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, что привело к отказу от поставок даже предоплаченных "Нафтогазом" объемов газа.

После победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже "Газпром" заявил о начале расторжения действующих контрактов с "Нафтогазом". Украине, которая рассчитывала начать закупки роSSийского газа с марта, пришлось подписать с польской PGNiG срочный контракт на поставки газа.

Еврокомиссия предлагала выступить посредником в конфликте "Газпрома" и "Нафтогаза", чтобы найти выход из сложившейся ситуации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко
Войска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемириеВойска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемирие
В Норвегии запретят полуавтоматическое оружиеВ Норвегии запретят полуавтоматическое оружие
В РФ для участвовавшего в акции Навального школьника попросили 1,5 года колонииВ РФ для участвовавшего в акции Навального школьника попросили 1,5 года колонии
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, - КлимкинРоSSия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, - Климкин
РоSSия заявила о подготовке нового перемирия на Донбассе с 5 мартаРоSSия заявила о подготовке нового перемирия на Донбассе с 5 марта
РоSSиянин, переправлявший кокаин из Аргентины, оказался полковником спецслужб фюрера РФ, - СМИРоSSиянин, переправлявший кокаин из Аргентины, оказался полковником спецслужб фюрера РФ, - СМИ
РоSSия заблокировала в Совбезе ООН антииранскую резолюциюРоSSия заблокировала в Совбезе ООН антииранскую резолюцию
РоSSия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок, - ДжемилевРоSSия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок, - Джемилев
РоSSия ведет против Украины уже 24-ю войну, - ЮщенкоРоSSия ведет против Украины уже 24-ю войну, - Ющенко
Словакия отказалась ратифицировать Стамбульскую конвенциюСловакия отказалась ратифицировать Стамбульскую конвенцию
РоSSия пытается повлиять на результаты Оскара, - The New York TimesРоSSия пытается повлиять на результаты Оскара, - The New York Times
РоSSия незаконно добыла с Одесского месторождения более 3,5 млрд кубометров газаРоSSия незаконно добыла с Одесского месторождения более 3,5 млрд кубометров газа
РоSSия возобновила пропуск грузовиков через границу в Харьковской областиРоSSия возобновила пропуск грузовиков через границу в Харьковской области
Последние новости
Подгружаем последние новости