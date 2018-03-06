РоSSия отказалась от трехсторонних газовых переговоров с Украиной и ЕС
Спор будет решаться на уровне "Газпрома" и "Нафтогаза".
Министр энергетики РоSSии Александр Новак заявил, что никаких трехсторонних газовых переговоров с Украиной и Евросоюзом не будет.
Об этом сообщает агентство ТАСС.
"Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом". И все эти вопросы должны регулироваться между компаниями", - сказал Новак.
Напомним, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, что привело к отказу от поставок даже предоплаченных "Нафтогазом" объемов газа.
После победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже "Газпром" заявил о начале расторжения действующих контрактов с "Нафтогазом". Украине, которая рассчитывала начать закупки роSSийского газа с марта, пришлось подписать с польской PGNiG срочный контракт на поставки газа.
Еврокомиссия предлагала выступить посредником в конфликте "Газпрома" и "Нафтогаза", чтобы найти выход из сложившейся ситуации.
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06.03.2018 12:16