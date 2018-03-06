В Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение из-за столкновений буддистов и мусульман
В городе Канди введен комендантский час.
В Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение на 10 дней из-за столкновений буддистов и мусульман в округе Канди, расположенном в центральной части острова.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Шри-Ланки.
В течение последнего года отношения между религиозными группами значительно ухудшились. Некоторые радикальные буддистские группы обвиняют мусульман в принуждении жителей страны к обращению в ислам и уничтожении буддистских археологических объектов. Кроме того, буддистские националисты выступили против присутствия на Шри-Ланке мусульман-рохинджа, бежавших от преследований в буддистской Мьянме.
Все вместе это привело к столкновениям в Канди, где толпа подожгла магазин мусульманина. 5 марта местные власти были вынуждены ввести в городе комендантский час, но правительство решило пойти еще дальше.
"На специальном заседании кабинета министров было принято решение объявить чрезвычайное положение на 10 дней, чтобы предотвратить распространение массовых беспорядков в другие районы страны. Было также принято решение принять суровые меры против тех, кто подстрекает к насилию посредством Facebook", - заявили агентству в правительстве страны.
Власти Шри-Ланки направили в Канди войска и спецназ полиции.
Самая популярная религия в Шри-Ланке - это буддизм, его исповедуют более 70% населения. Мусульман намного меньше - около 10% населения. Примерно 13% жителей острова являются индуистами, 7% - христианами.
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06.03.2018 12:12