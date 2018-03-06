Счастье попало под обстрел в первый день нового перемирия

Пострадали семь зданий.

Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news

5 марта, в первый день нового перемирия на Донбассе, оккупационные силы обстреляли жилые кварталы Счастья Луганской области из минометов 82 калибра и стрелкового оружия.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня на Донбассе:

В частности, зафиксировано попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей по улицам Республиканская, 1, Приозерная, 3, Матросова, 12, Республиканская, 27, Гагарина, 4, Центральная, 12, а также по детскому саду "Звездочка". В этих помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Вооруженные силы Украины огонь в ответ не открывали.

Напомним, 5 марта роSSийско-оккупационные силы трижды нарушили перемирие, был ранен один украинский военный.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко
Войска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемириеВойска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемирие
В Норвегии запретят полуавтоматическое оружиеВ Норвегии запретят полуавтоматическое оружие
В РФ для участвовавшего в акции Навального школьника попросили 1,5 года колонииВ РФ для участвовавшего в акции Навального школьника попросили 1,5 года колонии
Блок рекламы


Похожие новости
В первый день нового перемирия на Донбассе был ранен один военнослужащийВ первый день нового перемирия на Донбассе был ранен один военнослужащий
Первый замглавы Минэнерго Карп подала в отставкуПервый замглавы Минэнерго Карп подала в отставку
Депутат Госдумы фюрера РФ попал под обстрел на ДонбассеДепутат Госдумы фюрера РФ попал под обстрел на Донбассе
Боевики ОРДЛО пригласили роSSийский телеканал зафиксировать провокационные обстрелы гражданского населения, - разведкаБоевики ОРДЛО пригласили роSSийский телеканал зафиксировать провокационные обстрелы гражданского населения, - разведка
За сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеЗа сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
РоSSия заявила о подготовке нового перемирия на Донбассе с 5 мартаРоSSия заявила о подготовке нового перемирия на Донбассе с 5 марта
С начала суток на Донбассе зафиксированы три обстрелаС начала суток на Донбассе зафиксированы три обстрела
Порошенко: на Мальдивы летал под своей фамилией и за свои деньгиПорошенко: на Мальдивы летал под своей фамилией и за свои деньги
МИД фюрера РФ заявил о попытках очернить сотрудничество РоSSии и Аргентины с помощью "кокаинового дела"МИД фюрера РФ заявил о попытках очернить сотрудничество РоSSии и Аргентины с помощью "кокаинового дела"
В районе Дамаска, несмотря на перемирие, продолжаются обстрелыВ районе Дамаска, несмотря на перемирие, продолжаются обстрелы
Последние новости
Подгружаем последние новости