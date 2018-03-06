Счастье попало под обстрел в первый день нового перемирия

Пострадали семь зданий.

Фото: facebook.com/ato.news Фото: facebook.com/ato.news Фото: facebook.com/ato.news Фото: facebook.com/ato.news Фото: facebook.com/ato.news Фото: facebook.com/ato.news Фото: facebook.com/ato.news

5 марта, в первый день нового перемирия на Донбассе, оккупационные силы обстреляли жилые кварталы Счастья Луганской области из минометов 82 калибра и стрелкового оружия.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня на Донбассе:

В частности, зафиксировано попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей по улицам Республиканская, 1, Приозерная, 3, Матросова, 12, Республиканская, 27, Гагарина, 4, Центральная, 12, а также по детскому саду "Звездочка". В этих помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Вооруженные силы Украины огонь в ответ не открывали.

Напомним, 5 марта роSSийско-оккупационные силы трижды нарушили перемирие, был ранен один украинский военный.