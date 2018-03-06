Заседание Кабмина 7 марта не состоится из-за болезни Гройсмана

Премьер заболел гриппом после поездки в Латвию.

Заседание Кабинет Министров, запланированное на 7 марта, не состоится из-за болезни премьер-министра Владимира Гройсмана.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.

"Премьер на больничном", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, дата следующего заседания будет зависеть от состояния здоровья Гройсмана.

На своей странице в Фейсбуке Рябчук написал, что Гройсман заболел гриппом после поездки в Латвию.

"Только что говорил с премьером: он уже третий день температурит после поездки в Латвию... Но говорит, что поставил себе цель выздороветь к 8 марта, чтобы сходить на праздники с женой в кино", - написал Рябчук.Отметим, что заседания правительства проводятся еженедельно по средам, также премьер может принять решение о созыве внеочередного заседания.

Напомним, Гройсман находился с официальным визитом в Латвии 1-2 марта.