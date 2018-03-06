Заседание Кабмина 7 марта не состоится из-за болезни Гройсмана
Премьер заболел гриппом после поездки в Латвию.
Заседание Кабинет Министров, запланированное на 7 марта, не состоится из-за болезни премьер-министра Владимира Гройсмана.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.
"Премьер на больничном", - сказал он.
По словам пресс-секретаря, дата следующего заседания будет зависеть от состояния здоровья Гройсмана.
На своей странице в Фейсбуке Рябчук написал, что Гройсман заболел гриппом после поездки в Латвию.
"Только что говорил с премьером: он уже третий день температурит после поездки в Латвию... Но говорит, что поставил себе цель выздороветь к 8 марта, чтобы сходить на праздники с женой в кино", - написал Рябчук.Отметим, что заседания правительства проводятся еженедельно по средам, также премьер может принять решение о созыве внеочередного заседания.
Напомним, Гройсман находился с официальным визитом в Латвии 1-2 марта.
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