АТО на Донбассе может продолжиться параллельно с операцией Объединенных сил
Операция Объединенных сил начнется после подписания указа президента Украины.
Антитеррористическая операция на Донбассе, объявленная в 2014 году, может продолжиться параллельно с операцией Объединенных сил, которая предусмотрена новым законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
Об этом заявил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров, пишет "Интерфакс-Украина".
"Необходимо разделять понятие антитеррористическая операция. Антитеррористическая операция предусмотрена законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Эта операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается", - сказал он.
Решение о продолжении или прекращении проведения этой операции будет приниматься руководителем Антитеррористического центра при СБУ. "Я уверен, что антитеррористическая операция продолжится", - добавил он.
Бобров обратил внимание на то, что для выполнения требований закона по Донбассу командующий Объединенных сил и Объединенный оперативный штаб будут иметь право привлекать для выполнения соответствующих задач, в том числе сотрудников Службы безопасности Украины.
Представитель Генштаба ВСУ также отметил, что операция Объединенных сил начнется с опубликованием соответствующего указа президента Украины.
Напомним, что согласно закону о Донбассе, ведущая роль в отпоре агрессии ложится на плечи Вооруженных Сил Украины, а не СБУ. Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, будет возложено на Объединенный оперативный штаб ВСУ.
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Политика
06.03.2018 11:39