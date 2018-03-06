АТО на Донбассе может продолжиться параллельно с операцией Объединенных сил

Операция Объединенных сил начнется после подписания указа президента Украины.

Антитеррористическая операция на Донбассе, объявленная в 2014 году, может продолжиться параллельно с операцией Объединенных сил, которая предусмотрена новым законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Об этом заявил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров, пишет "Интерфакс-Украина".

"Необходимо разделять понятие антитеррористическая операция. Антитеррористическая операция предусмотрена законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ . Эта операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается", - сказал он.

Решение о продолжении или прекращении проведения этой операции будет приниматься руководителем Антитеррористического центра при СБУ . "Я уверен, что антитеррористическая операция продолжится", - добавил он.

Бобров обратил внимание на то, что для выполнения требований закона по Донбассу командующий Объединенных сил и Объединенный оперативный штаб будут иметь право привлекать для выполнения соответствующих задач, в том числе сотрудников Службы безопасности Украины.

Представитель Генштаба ВСУ также отметил, что операция Объединенных сил начнется с опубликованием соответствующего указа президента Украины.